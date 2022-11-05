Тюмень набрала больше 14 тысяч голосов и занимает 22 место на конкурсе «Город России» Фото: Юлия Кучеренко

Тюмень набрала больше 14 тысяч голосов на ежегодном конкурсе «Город России». Есть время улучшить позиции, так как голосование продлится до конца декабря. Итог будет подведен 30 декабря.

Жители страны выбирают самый узнаваемый, привлекательный, символичный город в течение года. Такой конкурс проводится с 2012 года. Как выяснили в издании «Вслух.ру», сейчас Тюмень занимает 22 место в списке из 83 городов. В прошлом году Тюмень заняла 15 место.

Чтобы проголосовать за любимый город необходимо пройти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать Тюмень, собрать картинку из частей и подтвердить выбор. Причем никакой регистрации не требуется, а голосование проходит бесплатно. С одного IP-адреса можно проголосовать 1 раз в сутки.

Из Уральского федерального округа самая высокая позиция в рейтинге у Ханты-Мансийска — он на 13-м месте. Челябинск на 27-й строке, а Екатеринбург занимает 28-е место, Курган - на 44-й строке, а Салехард - 60-й в рейтинге. Среди всех городов на первом месте сейчас Владивосток.