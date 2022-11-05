Музейщики отметили 40-летие награждения Ишима "Знаком Почета"

Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

В этом году Ишим отмечает 40-летие награждения города «Знаком Почета». Специалисты музейного комплекса имени П.П. Ершова организовали для земляков просветительские встречи и посещение выставки.

Первую встречу-лекторий провели для учащихся 10 класса школы №1. О значении ордена «Знак Почёта» и достижениях Ишима ребят рассказал учёный секретарь Ишимского музейного комплекса Геннадий Крамор. А одним из почётных гостей на лектории стал руководитель актива ветеранов Ишимского комсомола, 1-й секретарь Ишимского горкома комсомола в 1979–1984 гг. Владимир Карпычев. 13 августа 1982 года он принимал участие в торжественном награждении города орденом «Знак Почёта». Школьники познакомились и с другим представителем ветеранов-комсомольцев - Александром Скакуновым, 1-м секретарем Ишимского горкома комсомола в 1991–1992 гг.

Школьники впечатлились комсомольскими активистами, участниками событий в канун дня рождения ВЛКСМ и экскурсией. Специалисты музея продолжат подобные мероприятия, и готовы записать юных гостей-школьников на бесплатное мероприятие, посвященное 40-летнему юбилею награждения Ишима орденом «Знак Почёта».

Запись доступна по телефону +7 (345-51) 5-15-22.