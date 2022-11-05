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НовостиОбщество5 ноября 2022 12:33

Тюменская ОКБ №1 признана одной из лучших больниц России

Высокую оценку получили оба стационара - хирургический и терапевтический
Виктория Терина
Тюменская ОКБ №1 признана одной из лучших больниц России

Тюменская ОКБ №1 признана одной из лучших больниц России

Фото: Татьяна Коркина

Тюменская Областная клиническая больница №1 в десятке лучших больниц России. Как сообщает "Тюменская линия", тюменская больница попала в рейтинг всероссийской премии ПроДокторов-2022.

Причем высокую оценку получили оба стационара - хирургический и терапевтический. Лучших определяли по количеству отзывов, которые оставляли пациенты.

Кроме больниц оценивалась и врачи. Так, в номинации "Офтальмологи" первое место занял Григорий Симоненко, заведующий офтальмологическим отделением. А первым среди урологов стал детский уролог-андролог Алексей Лутков. В тройке лучших травматологов второе место у Рашида Сагитова, травматолога-ортопеда.