Зоопсихолог рассказала тюменцам, как снизить стресс питомца от разлуки с хозяином Фото: Юлия Кучеренко

Тюменский специалист по коррекции поведения кошек Наталья Нечаева рассказала корреспонденту «АиФ-Тюмень», как минимизировать стресс у питомца в сложных жизненных ситуациях.

Животные как и люди по-разному переживают стресс. Кто-то замыкается в себе и долго приспосабливается к переменам, кто-то быстро адаптируется, переключаясь на новое. Зоопсихолог рассказала как переехать с питомцем или отдать его на попечение другим людям. В обеих ситуациях нужно подготовиться, чтобы меньше волноваться.

- В наличии всегда должен быть запас корма на месяц; ветеринарный паспорт; жизненно необходимые лекарства, если питомец с хроническим заболеванием; надежная переноска; лоток и миски; впитывающие пеленки в дорогу, – отмечает Наталья Нечаева.

По её словам, животные проще переживают стресс рядом со своим человеком, в знакомой обстановке или с теми людьми, кого они хоть немного знают. Лучшим вариантом будет, когда животное пристроят родственникам.

- Родители, братья, сестры, дети – похожи на хозяина внешне манерами и голосом, и это невероятно успокаивает питомцев. Основной стресс будет лишь от поездки и смены обстановки, – подчеркивает Наталья.

При этом стоит постоянно проверять новых владельцев и держать связь с ними. Самый большой стресс домашний питомец получают при поступлении в приют.