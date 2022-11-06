В Тюмени в схему автобуса №3 включат остановку «Жилой пункт Преображенский» Фото: Татьяна Коркина

Остановку «Жилой пункт «Преображенский»» с 12 ноября 2022 включат в схему движения автобусного маршрута №3 «Центральный рынок – ул. Александра Протозанова». Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».

Схема маршрута Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Тюмени в схему движения автобуса № 157 включили новую остановку «Детская поликлиника № 2». Изменения вступили в силу с 10 сентября 2022 года.