В Тюмени 6 ноября 2022 температура упадет ниже нуля и пойдет снег Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 6 ноября 2022, ожидается облачность. Ночью небольшой, местами умеренный снег, ветер северный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 C, днем -0…-5 C.

В Тюмени 6 ноября 2022 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 6 ноября (24 октября) отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери («Всех скорбящих Радость»). С этого дня на Руси начинались зимние девичьи посиделки. Девушки рукодельничали, пели и беседовали при свете лучины, поэтому день часто называли Светцем. В народе говорили: «Русский светец – отрада девиц».