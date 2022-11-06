Тюменский киновед заявила о гибели Голливуда в середине 1960-х годов

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С уходом западного кино из проката в кинотеатрах у зрителя возник репертуарный голод. Такое мнение выразила тюменский киновед Наталья Соколова. Однако, по ее словам, российская киноиндустрия быстро перестроилась и стала закупать кино из Азии и Африки, а также снимать собственный киноконтент. Правда, пока для массового российского зрителя оно остается непривлекательным по сравнению с голливудскими блокбастерами.

Киновед подчеркнула, что за последние полгода количество зрителей в кинотеатрах заметно уменьшилось, поэтому сейчас неплохо работает документальное кино. Оно не вызовет ажиотаж, но станет хорошей альтернативой. Как, впрочем, и спектакли проекта TheatreHD.

- И у нас, и в Голливуде есть таланты и бездарности, но для зрителя по большей части Голливуд – мерило, потому что он профессионален, - отметила Наталья Соколова.

Она также подчеркнула, что Голливуд «приказал долго жить в середине 1960-х», после чего возник «Новый Голливуд».

- Теперь это понятие символическое, - заключила киновед.