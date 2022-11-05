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НовостиЗдоровье5 ноября 2022 10:29

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 ноября 2022 года увеличилось на 112 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 5 ноября 2022 года
Виктория Терина
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 ноября 2022 года увеличилось на 112 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 ноября 2022 года увеличилось на 112 человек

Фото: Юлия Кучеренко

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 ноября 2022 года увеличилось на 112 человек. Таким образом, всего с начала пандемии общее число заразившихся ковидом составило 248 544 человека. Выздоровлений за сутки - 288. За весь период вылечились 242 600 пациентов. За сутки новых смертей от коронавируса не зафиксировано. За весь период умерли 4 359 человек.

В России заражено 5 617 жителей. За весь период зафиксировано 21 459 284 случаев COVID-19. Госпитализировано 582 человек. За сутки умерли 67 человек с подтверждённым ковидом. За весь период умерли - 390 526.