Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 ноября 2022 года увеличилось на 112 человек Фото: Юлия Кучеренко

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 ноября 2022 года увеличилось на 112 человек. Таким образом, всего с начала пандемии общее число заразившихся ковидом составило 248 544 человека. Выздоровлений за сутки - 288. За весь период вылечились 242 600 пациентов. За сутки новых смертей от коронавируса не зафиксировано. За весь период умерли 4 359 человек.

В России заражено 5 617 жителей. За весь период зафиксировано 21 459 284 случаев COVID-19. Госпитализировано 582 человек. За сутки умерли 67 человек с подтверждённым ковидом. За весь период умерли - 390 526.