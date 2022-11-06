Тюменская первоклассница получила в наследство отчеканенную в год убийства императора монету Фото: Татьяна Коркина

Тюменская первоклассница Настя Алиева получила в наследство от прадеда более 350 старинных монет и 200 бумажных денег. Самая старинная монета из коллекции – 1801 года с винзилями Павла I, именно в этом году российского императора убили заговорщики.

После войны монеты начал собирать дед девочки, Сергей Бородин, так что с конца 40-х годов в коллекцию попало много монет 1929 и 1935 годов, которые все это время хранились в файлике. По вечерам в выходные дед рассматривал монетки и показывал их семье. Спустя время он отдал монеты своей дочери, Ларисе Сергеевне, но по-прежнему продолжал пополнять коллекцию. Вскоре их сокровищница пополнилась 10-рублевыми памятными денежными знакам с изображениями российских городов, а потом и деньгами из разных стран мира.

Лариса Сергеевна отдала деньги своей дочери Галине, а затем и сама Галина передала по наследству коллекцию первокласснице Насте. Пересматривая деньги, девочка представляет, что объедет страны и пополнит коллекцию новыми раритетами, сообщает «Тюменская область сегодня».