МФК Тюмень» сразится с «Норильским никелем» в четвертом туре PARI-Суперлиги по мини-футболу

Фото: МФК Тюмень»

В норильском спорт-холле «Айка» 12 и 13 ноября 2022 года пройдет встреча МФК «Тюмень» и клуба «Норильский никель» в рамках четвертого тура PARI-Суперлиги по мини-футболу. Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», наши ребята попытаются наверстать упущенные очки.

Сейчас команда сыграла с екатеринбургской «Синарой», югорской «Газпром-Югра» и московской командой «КПРФ». МФК «Тюмень» проиграл четыре раза из шести, а две игры сыграл с соперниками вничью. Несмотря на то, что команда играет качественно, она получила 0 баллов, поэтому сейчас игроки попытаются исправить ситуацию.

По словам игрока Георгия Сурокина и вратаря Дениса Субботина, у команды есть большое желание победить, но пока им «что-то мешает, какое-то невезение».

Кстати, «Норильский никель» - очень успешная команда, которая входит в первую пятерку. В III туре соперник два раза обыграл нижегородскую команду «Торпедо». Прямую трансляцию с игр можно будет посмотреть на официальном youtube-канале Суперлиги.