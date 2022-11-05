Пассажиры перевернувшегося в кювет под Тюменью рейсового автобуса травмированы

Напомним, сегодня утром на девятом километре дороги Ошкуково-Есаулово-Чикча перевернулся с дороги рейсовый автобус. В нем находились двое пассажиров, которые по предварительной информации не пострадали, но в ГИБДД уточнили, что оба пассажира получили травмы конечностей. Молодым людям 20 и 21 года оказана медицинская помощь.

- По предварительным данным, в сложных погодных условиях 59-летний водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением автобусом. Автобус зацепил обочину и опрокинулся в кювет, - рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать оптимальную скорость движения и безопасную дистанцию, особенно в связи с погодными условиями.