Тюменские экодобровольцы в 2023 году очистят город от автопокрышек Фото: Юлия Кучеренко

Тюменские экодобровольцы помогут очистить город от использованных автопокрышек. Мероприятия пройдут в 2023 году, сообщает "Тюменская область сегодня".

– Шины не считаются твёрдыми коммунальными отходами. Отработанные покрышки относятся к отходам четвёртого класса опасности. Сложный химический состав не даёт отслужившей покрышке разлагаться в природных условиях до 150 лет, при этом она выделяет токсичные вещества. Именно поэтому их запрещено захоранивать на полигонах и, конечно, ни в коем случае нельзя оставлять на контейнерной площадке, – отмечают в «Тюменском экологическом объединении».

Тюменцы проявляли к делу такой подход: нельзя выбрасывать – можно модернизировать. Так, на приусадебных участках появлялись клумбы в виде лебедей и черепах, детские качели, декоративные фигуры драконов и матрешек. Сейчас этот весьма креативный вид применения вот уже год как запрещен. В 2021 году вступили в силу поправки в закон, который регулирует использование автомобильных покрышек в качестве украшений на территории домов и на садовых участках.

– Задача проекта – привлечь внимание к проблемам обращения с отходами 4 класса опасности – к шинам. На сегодня в Тюмени отсутствует централизованный сбор такого типа отходов, – отмечает руководитель добровольческого объединения «Круговорот».

Экодобровольцы приступят к уничтожению шинных свалок в июне. Организаторы планируют привлекать к акции добровольцев из числа горожан.