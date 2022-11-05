Тюменцы интересуются вакцинацией против гриппа и наличием противовирусных препаратов в аптеках Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцы активно интересуются вакцинацией против гриппа. Во время горячей линии, посвященной профилактике гриппа и ОРВИ поступило более 400 обращений граждан. Их консультировали специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Вопросы касались вакцинации: где сделать прививку, какие есть противопоказания и т.д.

Также тюменцев интересовали возможность введения карантина и другие ограничительные меры: мерами профилактики, наличием противовирусных препаратов в аптеках.

Первые месяцы осени показали умеренное превышение эпидпорога, чаще болели школьники и взрослые. Прививку от гриппа можно ставить одновременно с прививкой от COVID-19. Но при этом вакцинация не даст 100-процентную гарантию, но позволит избежать тяжелого течения болезни.

Как уточняют в сетевом издании "Вслух.ру", вакцинация доступна в поликлиниках, ее проводят в организациях и образовательных учреждениях. После вакцинации не следует контактировать с больными, лучше носить маску в общественных местах, чаще мыть руки, проветривать помещение, делать влажную уборку. А также правильно питаться и хорошо высыпаться.