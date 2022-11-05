Из-за погоды в Тюменской области сотрудники ГИБДД усилили контроль на федеральных трассах Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Из-за сложных погодных условий Тюменской области сотрудники ГИБДД усилили контроль на федеральных автодорогах.

Автоинспекторы контролируют движение на всех федеральных трассах, работая во взаимодействии с дорожными службами и сообщая об опасных участках автодорог.

- Сейчас на федеральных автодорогах Курган-Тюмень и Екатеринбург-Тюмень в нашем регионе проезжая часть мокрая, в случае понижения температуры возможны гололедные явления. Автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском и Уватском районах, автодорога Тюмень-Омск в Ишимском, Абатском районе – заснежены - сообщили в УГИБДД Тюменской области.

Полицейские призывают водителей быть внимательными, снизить скорость и соблюдать дистанцию. Новичкам и водителям, кто не успел «переобуть» на зимнюю резину машину, сотрудники ГИБДД рекомендуют ограничить поездки.

Отметим, сегодня в Тюменской области на трассе опрокинулся большегруз и рейсовый автобус.