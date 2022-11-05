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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 7:14

В Тюменской области на трассе опрокинулся большегруз

Авария произошла на 4-м километре объездной дороги Заводоукоска
Виктория Терина
В Тюменской области на трассе опрокинулся большегруз

В Тюменской области на трассе опрокинулся большегруз

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области на трассе опрокинулся большегруз. Авария произошла на 4-м километре объездной дороги Заводоукоска.

- На 4-м километре объездной дороги Заводоукоскоа сотрудники ГИБДД предпринимают все меры, чтобы освободить проезжую часть и вытащить большегруз из кювета, куда он съехал. Пострадавших в инциденте нет - сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Фуру из кювета оперативно вытащили и сейчас движение по трассе восстановлено полностью.

Напомним, мы писали о том, что в Тюменском районе в кювет перевернулся рейсовый автобус с пассажирами.