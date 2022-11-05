В Тюмени дети из средней Азии поиграли в русские народные игры и разучили частушки

Фото: Центр Русской культуры г.Тюмень

Дети из средней Азии поиграли на балалайке, разучили частушки и поиграли в русские народные игры.

По словам директора АНО ДО Детский социальный центр "Капельки дождя" Надежды Бакуниной, более 50 детей от 6 до 14 лет из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана посетили Центр русской культуры в рамках программы "Говорю по-русски".

- Данная программа реализуется нашим центром при поддержки правительства Тюменской области. В рамках программы дети из средней Азии на протяжении года обучаются русскому языку и погружаются в русскую народную культуру, - отметила она.

Ребята посетили интерактивную экскурсию по русской горнице, познакомились с тем, что было неотъемлемой частью жизни селян и горожан: утюг, люлька, веретено, прялка и другие предметы русского быта. Кроме того, ребята разучивали частушки, познакомились с русскими национальными музыкальными инструментами и попробовали поиграть на них.