В Тюменской области осетры отправятся на зимовку в специальные пруды с естественной температурой Фото: Татьяна Коркина

Осенняя бонтировка (количественный показатель, отражающий реальное или потенциальное качество природных объектов (животных, растений, почв), определяющий их экономическую ценность, - прим. ред.) прошла на Абалакском экспериментальном «Главрыбзаводе». Специалисты оценили качество ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб.

Как сообщает ИА «Тюменская линия», проверяли достоверность сведений о наличии ремонтно-маточных стад сотрудники отдела госконтроля по Тюменской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства и представители Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО».

После того, как специалисты оценили состояние части особей рыбы, их перевели из бассейнов в зимовальные пруды, где естественная температура условий обитания. Там рыбки пробудут до наступления весеннего нереста.

Сибирского осетра категории «производители» перевели в теплые бассейны для зимовки. Весной от этого маточного стада отберут икру осетра, которую используют для искусственного воспроизводства водных биоресурсов на водоемах Тюменской области.