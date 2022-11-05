Тюменские медики спасли мальчика, проглотившего колпачок от авторучки Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменские врачи извлекли из бронха ребенка колпачок от авторучки.

Врачи-эндоскописты Областной клинической больницы №2 провели уникальную по своей точности операцию восьмилетнему мальчику из Заводоуковска. Мальчик нечаянно проглотил колпачок и начал резко кашлять. Кашель не оставлял ребенка в течение всего дня, а при перемене положения дело доходило до удушья.

- Учитывая риск миграции инородного тела в трахею и, в последующем остановку дыхания, было решено выполнить ригидную бронхоскопию под внутривенной анестезией. Колпачок от ручки вершиной был обращен вниз, слизистая отекла, а край, за который можно было удалить инородное тело, практически был недоступен, – рассказал врач-эндоскопист ОКБ №2 Евгений Нелюбов.

Благодаря квалифицированной работе медиков инородное тело удалили его из бронхов, не повредив стенки трахеи. Сейчас ребенок восстанавливается и довольно быстро идет на поправку.

Как отмечают в медучреждении, в ОКБ №2 практически ежедневно поступают дети с подозрением на наличие инородного тела в дыхательных путях или желудочно-кишечном тракте.