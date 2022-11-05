В Тюменском районе в кювет перевернулся рейсовый автобус

Фото: Сирень Бабаева

Сегодня, 5 ноября, рано утром в Тюменском районе в кювет улетел рейсовый автобус. Об этом сообщают в издании «Аргументы и факты – Тюмень».

Очевидцы рассказали о том, что ДТП с рейсовым автобусом №205 произошло между селами Чикчей и Есаулова. Известно, что он ездит по маршруту «Тюмень – Криводанова», заезжая по пути в такие населенные пункты, как Есаулова, Чикча, Якуши. Выезжает автобус из автовокзала 05:35 утра. При посадке на автовокзале и в момент аварии в транспортном средстве находились два пассажира, они не пострадали.

Сейчас на дорогах наблюдается гололед. Автомобилисты отмечают, что на Старотобольском тракте, по которому и ездит автобус, очень скользко. Особенно опасно на дорогах между населенными пунктами: снег не чищен, а автомобили заносит.

Подробности ДТП выясняются.