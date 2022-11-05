В Тюмени 5 ноября 2022 года ожидается снегопад и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени сегодня, 5 ноября 2022 года, будет облачно, пройдет снег, а в отдельных районах отложение мокрого снега и гололед. Ветер будет северо-западный, западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с, температура ночью -0, -5, днем -3, +2.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Существовал обычай «закармливать» землю: разламывали вчерашний пирог, оставшийся от праздника Казанской иконы, и раскидывали куски по ниве, подкармливая птиц. Люди верили, что пернатые своим чириканьем могут успокоить землю и упросить ее дать хороший урожай на следующий год.