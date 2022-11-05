Молодежь Ишима примет участие в экологическом марафоне «ЧиСтиК»

Фото: Эколого-социальный проект "ЧиСтиК"

До 10 ноября в Ишиме молодежь сможет принять участие в марафоне «ЧиСтиК». Серия мероприятий поможет молодым людям стать грамотнее в вопросах экологии.

С 31 октября в первом этапе марафона приняли участие ученики трёх школ города. Они собрали для переработки 310 килограмм макулатуры и 60 килограмм пластика. 12 ноября в ООПТ «Синицинский бор» состоится второй этап марафона «ЧиСтиК в лесу». На территории леса участники выполнят игровые задания по поиску растений, а также проведут уборку мусора в фэнтези-парке «Новгород».

15 ноября в 15:00 молодежь сможет посетить образовательное событие «О маркировке пластика — или какой пластик можно сортировать» в мультицентре «Моя территория». Кроме основ сортировки пластика, участники интенсива изучат методы оценки степени загрязнения окружающей среды, которые смогут использовать в быту и в написании научных работ.

- Мы с командой считаем, что экологическая ситуация в регионе не изменится без активного участия его жителей. Однако молодым людям часто не хватает знаний в этой области. На марафоне они смогут восполнить этот пробел, чтобы в будущем делиться опытом и транслировать экологичный образ жизни другим поколениям, - прокомментировал Роман Дробунин, руководитель проекта.