В Тюмени прошла выставка об искусстве народов России

Фото Нины Ланик

В День народного единства в музейном комплексе И.Я. Словцова прошла выставка произведений мастеров традиционного искусства «Широка страна моя родная». Экспозиция объединила народные промыслы и сюжеты различных эпох.

Гуляя по выставочному залу, посетители совершали путешествие по регионам Центральной России, побывали в Республике Тува, Дагестане, Якутии и некоторых других уголках страны.

- Россия - многонациональная страна. Это особенно ярко демонстрирует народное искусство, передающее качества, присущие той или иной народности. На выставке «Широка страна моя родная» представлены лучшие произведения мастеров традиционного декоративно-прикладного искусства народов России и бывших республик, входивших в состав СССР. Это резьба и роспись по дереву, изделия из бересты, гончарное искусство, вышивка, резьба по кости и камню, лаковая миниатюра и многое другое, - рассказала заместитель директора структурного подразделения «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова» Татьяна Алиева.

На выставке представлены работы мастеров по художественной обработке металла, известной своим низким рельефом и плоскостной композицией, и роспись по глине художника Мариама Асламазяна. В большом выставочном зале можно увидеть работы художников Средней Азии - Абдурашитова и Силиньша, плетеное искусство белорусских мастеров и многое другое.

На выставке для всех желающих работал творческий уголок, где тюменский мастер резьбы по дереву, краевед Святослав Шитов рассказал об истории деревянной игрушки, традициях и поверьях русского народа.