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НовостиОбщество4 ноября 2022 14:40

Жители Тобольска познакомились с бытом своих предков

Выставка прошла в рамках «Ночи Искусств»
Марина Прохорова
Фото: Тобольский историко-культурный музей-заповедник

Фото: Тобольский историко-культурный музей-заповедник

В Тобольске в рамках «Ночи Искусств» горожане посетили выставку «Культура и быт сибирских крестьян», подготовленную семейным музейным центром «Камелек».

Гости всех возрастов познакомились с культурой, традициями и обычаями крестьян, а также с народным фольклором и мастерством умельцев. На экспозиции представили фрагмент настоящей русской избы, интересные экспонаты старых инструментов и приспособлений, использующихся в быту. Также посетители смогли поучаствовать в разнообразных мастер-классах, посвященных народному творчеству.

- Посетив выставку, гости наведались в пряничную, которая находится прямо в соседнем здании, и в кафе, также находящееся совсем рядом, - рассказали работники музея.

Выставка «Культура и быт сибирских крестьян» проходит на регулярной основе и интересна как взрослым, так и детям.