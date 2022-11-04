Жители Тобольска познакомились с бытом своих предков

Фото: Тобольский историко-культурный музей-заповедник

В Тобольске в рамках «Ночи Искусств» горожане посетили выставку «Культура и быт сибирских крестьян», подготовленную семейным музейным центром «Камелек».

Гости всех возрастов познакомились с культурой, традициями и обычаями крестьян, а также с народным фольклором и мастерством умельцев. На экспозиции представили фрагмент настоящей русской избы, интересные экспонаты старых инструментов и приспособлений, использующихся в быту. Также посетители смогли поучаствовать в разнообразных мастер-классах, посвященных народному творчеству.

- Посетив выставку, гости наведались в пряничную, которая находится прямо в соседнем здании, и в кафе, также находящееся совсем рядом, - рассказали работники музея.

Выставка «Культура и быт сибирских крестьян» проходит на регулярной основе и интересна как взрослым, так и детям.