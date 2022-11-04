На экскурсии «Дым, мороз и горячее сердце» тюменцам рассказали о культуре малочисленных народов

Фото: ИА "Тюменская линия"

В День народного единства в историческом парке «Россия - моя история» прошла квест-экскурсия «Дым, мороз и горячее сердце», посвященная культуре малочисленных народов.

В мероприятии участвовали дети и взрослые. Тюменцы услышали селькупскую, удэгейскую и эскимоскую сказки, сопровождающиеся анимированными иллюстрациями и звуками. По ходу квеста были использованы шаманская маска, бубен, калейдоскоп, показывающий северное сияние, камни и ракушки.

Авторы идеи - сотрудники исторического парка Юлия Шабарова, Дмитрий Родяшин и тюменская художница Роза Халлитулина, которая создавала иллюстрации и анимацию к квесту.

Фото: ИА "Тюменская линия"

- В центре внимания народы, которые проживают в отдаленных уголках страны. Они сохранили связь с природой, взаимопонимание с внешним миром. Повествование связано со сказками, потому что они много говорят о быте, культуре, традициях. Конечно, мы сначала опасались, что сказки местами жестковаты, тем не менее к нам приходили дети с родителями и им понравилось. Решили снизить возрастное ограничение до 6 лет, - рассказала Юлия Шабарова.

Последняя экскурсия «Дым, мороз и горячее сердце» стартует сегодня, 4 ноября, в 22:00. Возрастное ограничение: 6+.