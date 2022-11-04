Фото Екатерины Христозовой

В День народного единства в Тюменском драмтеатре прошла авторская экскурсия Сергея Осинцева «Театр. Полное погружение». Согласно ее замыслу, директор и актер ТБДТ знакомит зрителей с историей зарождения этого зрелищного вида творчества и рассказывает о спектаклях, которые когда-либо ставились на сцене, а также о тонкостях создания света, звука и костюмов для актеров.

Сегодня, в праздничный день, театр объединил любителей искусства. Сергей Осинцев рассказал о роли театра в формировании единства народов.

- Искусство и культура - это то, что объединяет нас всех. Это то, ради чего мы живем и воспитываем детей. Мы делаем город счастливым. Культура и искусство - это наши корни. Наша история, наши прадеды и деды, которые здесь жили, - это все является нашей основой, - отметил Сергей Осинцев.

Фото Екатерины Христозовой

За два часа экскурсии зрители узнали, сколько времени готовится спектакль, как создаются костюмы и декорации, какая зарплата у артистов и сколько времени живет постановка.

Кроме того, участникам рассказали историю театра в России в дореволюционное время. Еще среди интересной информации - почему артистов раньше хоронили за пределами кладбища и лишали гражданских прав, почему женщинам сложнее служить в театре и, конечно, главный секрет: как стать настоящим артистом.