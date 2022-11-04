Юные тюменцы посетили «Ночь Искусств» в театре кукол

Фото: Мегатюмень

В Тюмени проходит акция «Ночь Искусств», поучаствовать в которой смогли и юные горожане. Так, детский театр кукол подготовил для них обширную программу мероприятий, а также показ спектакля «Волшебное кольцо» по мотивам сказки Бориса Шергина.

Между спектаклями в фойе театра художники-бутафоры устроили увлекательные мастер-классы - детей и всех желающих учили делать небольших кукол. Также прошла концертно-игровая программа, посвященная Дню народного единства, построенная по мотивам сказки «Гуси-лебеди». Она включала в себя игры, викторины, выступления юных артистов из школы искусств «Лира» и вокального ансамбля «Чаровницы».

- Как показывает практика, людям очень нравятся такие мероприятия. Мы проводим подобную программу уже не в первый раз и постоянно получаем положительный отклик, - рассказал директор Тюменского театра кукол Роман Явныч.

Также гостей угостили чаем с баранками. А еще посетители смогли поучаствовать в розыгрыше небольших сувениров от Тюменского детского театра кукол.