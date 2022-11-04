В Тюмени наградили победителей фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов

Фото Сергея Мжельского

В Тюмени подвели итоги регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, прошедшего в ДК «Нефтяник».

Программа началась еще в холле, где тюменский коллектив «Ленок» завлекал гостей песнями, хороводами и танцевальными играми. Как итог, зал Дворца культуры оказался полон.

Фото Сергея Мжельского

– Помимо того что сегодня празднуется День народного единства, у нас проходит фестиваль творческих коллективов. Смотрите, какие они все красивые, они дарят ту энергетику, которой сегодня не хватает. Я желаю, чтобы таких творческих людей видела вся страна. Это невероятно талантливые люди юга Тюмени, я хочу, чтобы их слышали, видели и заметили, – рассказала директор ДК «Нефтяник» Светлана Дульцына.

Конкурсная программа включала в себя десять направлений в номинации «Культура – это мы». Это коллективы народной песни, танца, фольклорные, театральные, цирковые, хореографические академические хоры и вокально-хоровые ансамбли. Кроме того, была представлена новая номинация под названием «Без границ», в которой приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья.

Всего на фестиваль поступило 153 заявки, но, так как коллективы приготовили не по одному номеру, жюри оценивало сразу 297 выступлений претендентов. В итоге дипломантами первой степени стали 33 коллектива, второй степени – 27, третьей – 47.

Фото Сергея Мжельского

Приз зрительских симпатий образцовому хореографическому коллективу «Радость» города Тобольска вручила глава Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина.

– В четвертый раз мы становимся с вами свидетелями той искренней, настоящей, горячей любви, которую проявляют любительские творческие коллективы к видам искусства. 153 полученные заявки – это более тысячи человек, вовлеченных в творчество. Это заслуживает оваций, – сказала она, вызвав шквал аплодисментов.

А руководитель областного департамента культуры Елена Майер вручила награды лауреатам фестиваля: коллективу «Гармонь и Я» из Юргинского МО, детской хореографической студии государственного ансамбля народного танца «Зори Тюмени», народному коллективу ветеранов хора русской песни «Сибиряночка» из Юргинского района, фольклорно-этнографическому коллективу «Шытыр-шатыр» из Тюменского района, театральному коллективу «Наш театр» из Казанского района, цирковой студии «Икар» из Тюмени, ансамблю народно-сценического танца «Субботея» Дворца культуры «Строитель» города Тюмени, хору девочек православной гимназии города Тюмени и театральной студии «Антураж» из Нижнетавдинского района.

Обладателем Гран-при фестиваля стал ансамбль народной песни «Казачья воля».