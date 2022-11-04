На Тюменскую область надвигается циклон: ожидаются мокрый снег и гололед Фото: Вера Зенина

В ближайшие два дня Тюменскую область накроет непогода. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, это связано с надвигающимся циклоном.

– 5 ноября по югу Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: снег и мокрый снег, местами осадки будут сильными. Возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедные явления, – прокомментировали в ведомстве.

В областном центре также прогнозируется мокрый снег с отложением на деревьях и проводах.

Жителей предупреждают, что при снегопаде не стоит находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями. А водителям лучше снизить скорость на дорогах, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.

При возникновении происшествий необходимо позвонить по номерам: 112 или 101.