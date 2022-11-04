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НовостиЗдоровье4 ноября 2022 11:43

Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 4 ноября 2022 года: заболели 108 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 ноября 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 108 случаев заболевания, 11 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 248 426 человек.

На данный момент ни один пациент не находится на ИВЛ, 1 400 тюменцев остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 242 человека, за весь период – 242 312.

Вакцинированы против коронавируса 1 383 474 жителя, полный курс прошли 1 166 080 тюменцев.

В России выявлено 6 149 человек с COVID-19, госпитализировано 1 233. Всего в стране зарегистрировано 21 453 667 случаев. Излечились от коронавируса 9 259 человек, скончался 71 человек.