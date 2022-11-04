Фото: Координационный совет национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области

В тюменской филармонии с аншлагом прошел концерт «Мы вместе», посвященный Дню народного единства. Кстати, несколько первых рядов заняли мобилизованные жители региона.

Всех пришедших поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что праздник стал днем солидарности и ответственности за судьбу России.

– В современной ситуации все еще лучше поняли значение этого праздника, первопричины и последствия событий прошлого. Единство, неравнодушие и сопричастность позволят преодолеть все трудности, сохранить суверенитет и могущество России, – подчеркнул глава региона.

После со сцены прозвучал гимн РФ в исполнении творческих коллективов, которому стоя подпевал весь зал. Лица людей были серьезными и торжественными, а слова казались особенно значимыми и важными.

Продолжили программу выступления национальных творческих коллективов и военно-художественных ансамблей.

Фото: Координационный совет национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области

Вместе с сестрой, племянником и дочкой на праздник пришла представитель Автономии российских немцев Тюменской области Наталья Рамих. В их семье принято приобщать детей к культуре страны, а особенно к такому важному событию.

Ее племянник Сергей Дубин считает День народного единства семейным праздником, знает традиции разных народов и гимн России. Он считает, что самое главное – это жить дружно и уважать друг друга.

Председатель координационного совета национальных общественных объединений Евгений Воробьев отметил, что День народного единства воодушевляет людей, а единство наступает, потому что празднует его вся страна.

– Мы люди разных национальностей, но все мы россияне, живем в России и любим свою страну. Этот праздник широко и масштабно начали отмечать не так давно, но истоки его идут из глубокой древности. Уверен, что через наши традиции мы вместе переживем трудности и победим врага, – подчеркнул Воробъев.

Председатель Федеральной национальной культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев также считает День народного единства профессиональным праздником для руководителей национальных объединений.

– Наша великая Россия многогранна, сочетает в себе много культур и традиций. Поздравляю жителей и гостей Тюменской области, где проживают в мире, дружбе и согласии более 150 национальностей. Праздник, без преувеличения, стал поистине народным и любимым, – подытожил Есенгалий Ибраев.

На концерте звучали народные песни, выступали представители национальностей. Все были разные, но всех объединяло одно – любовь к Родине. И аплодисменты артистам были такими же дружными, как и сам народ в суровом, но гостеприимном сибирском крае – Тюменской области.