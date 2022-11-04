Студсовет Тюменской области запустил в соцсетях акцию ко Дню народного единства

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К Дню народного единства студсовет Тюменской области разместил в соцсетях карточки, где студенты разных народов пишут на своем языке: «Студенчество – то, что связывает нас всех!». В качестве участников выступили учащиеся таких государств, как Таджикистан, Бенин, Египет, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Россия. Представители всех этих стран учатся в Тюменской области.

Главная идея – показать, что студенты являются единым народом со схожими мыслями, проблемами и интересами.

– Среди студентов нашего региона много иностранцев. Кто-то из них представляет дальнее зарубежье, кто-то приехал из постсоветских стран. Также в Тюменскую область приезжают со всей России: Свердловская и Омская области, ХМАО, ЯНАО, Республика Дагестан. Среди них есть и выходцы из коренных народов, – прокомментировала Елизавета Плотникова, медаменеджер Студенческого совета Тюменской области.

Также девушка подчеркнула, что студсовет продолжит проводить различные акции с участием студентов региона. Как правило, эти мероприятия приурочены к значимым датам. Например, не так давно в группе «ВКонтакте» вышел ряд постов, где ребята поздравляют педагогов с Днем учителя.

– Формат соцсетей выбран неспроста. На сегодняшний день это наиболее удобная платформа для быстрой реализации. Помимо этого, социальные сети позволяют коммуницировать с большим количеством людей, поделиться информацией, привлечь новых участников. Также в них удобно получать обратную связь, – призналась Елизавета.