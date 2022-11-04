Губернатор Александр Моор поздравил Героя Социалистического Труда Михаила Буянова с 85-летием

Фото из семейного архива Михаила Ивановича

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Героя Социалистического Труда и заслуженного строитель РФ Михаила Ивановича Буянова с 85-летием

– Ваш жизненный и профессиональный путь – пример настоящей преданности профессии, высокой ответственности и умения достигать поставленных целей. Примите искреннюю благодарность за добросовестный, самоотверженный труд, а также теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни, – сказал глава региона.

Кстати, в 2022 году супруги Буяновы получили выплату в связи с 60-летним юбилеем.

На данный момент в Тюменской области проживают четыре Героя Социалистического Труда.