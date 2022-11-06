В Тюменской области самозанятый открыл мастерскую по ремонту техники на деньги соцконтракта Фото: Татьяна Коркина

Самозанятый Александр Чепурной из посёлка Голышманово получил 192 тысячи рублей по соцконтракту. Эти деньги помогли ему открыть мастерскую по ремонту цифровой техники. С 13 лет он увлекается компьютерами, первый привёз ему дядя из Москвы, который по образованию радиомеханик. Сам собрал его и подарил племяннику.

– Сначала просто играл в компьютерные игры, а со временем начал интересоваться различными программам, текстовыми редакторами. Однажды у меня компьютер сломался. Я растерялся: что же делать? Позвонил дяде, и он подсказал, как его нужно отремонтировать. Позже выслал мне паяльник и вольтметр, – рассказал Александр.

После школы он освоил профессию оператора ЭВМ и занялся ремонтом домашних компьютеров. Первыми его клиентами были друзья и родственники. В посёлок Голышманово переехал из Ирбита, опытного специалиста взяли на работу в специализированный магазин, где отработал 10 лет.

Теперь у молодого бизнесмена собственное дело. Ремонтирует уже не только домашние компьютеры, но и обслуживает цифровую технику в крупных организациях и на предприятиях Голышмановского округа. В планах – закупить современное оборудование для проведения сложного ремонта и нанять помощника.