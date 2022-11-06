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НовостиЗдоровье6 ноября 2022 7:04

Тюменская область закрепилась на четвертой строчке по количеству тестирований на коронавирус

С начала пандемии в регионе провели почти 4,9 млн тестов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюменская область закрепилась на четвертой строчке по количеству тестирований на коронавирус

Тюменская область закрепилась на четвертой строчке по количеству тестирований на коронавирус

Фото: Татьяна Коркина

Тюменская область опережает Москву, Санкт-Петербург и Ямал по количеству тестирований на коронавирус и прочно занимает четвертую строчку. Так, на 100 тысяч населения нашего региона в лабораториях провели почти 308,9 тысячи исследований. По данным регионального управления Роспотреназдора, с начала пандемии «короны» в Тюменской области провели почти 4,9 млн тестов.

КОНКРЕТНО

В Тюменской области работают 26 лабораторий (10 из них – частные), где можно сделать тест на коронавирус. Сроки исследования не должны превышать 24 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию. Срок действия отрицательного ПЦР-теста – 48 часов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Каждый день в Тюменской области с 8 часов до 20.00 работает горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом и тестированием. Звонить можно по номеру 8-800-302-26-70.

Как сообщает портал «Вслух.ру», с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели более 248 тысяч человек, из них 242 тысячи выздоровели. Прививку от ковида поставили почти 1,2 млн человек.