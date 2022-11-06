Тюменская область закрепилась на четвертой строчке по количеству тестирований на коронавирус Фото: Татьяна Коркина

Тюменская область опережает Москву, Санкт-Петербург и Ямал по количеству тестирований на коронавирус и прочно занимает четвертую строчку. Так, на 100 тысяч населения нашего региона в лабораториях провели почти 308,9 тысячи исследований. По данным регионального управления Роспотреназдора, с начала пандемии «короны» в Тюменской области провели почти 4,9 млн тестов.

КОНКРЕТНО

В Тюменской области работают 26 лабораторий (10 из них – частные), где можно сделать тест на коронавирус. Сроки исследования не должны превышать 24 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию. Срок действия отрицательного ПЦР-теста – 48 часов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Каждый день в Тюменской области с 8 часов до 20.00 работает горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом и тестированием. Звонить можно по номеру 8-800-302-26-70.

Как сообщает портал «Вслух.ру», с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели более 248 тысяч человек, из них 242 тысячи выздоровели. Прививку от ковида поставили почти 1,2 млн человек.