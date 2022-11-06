Замруководителя Росреестра по Тюменской области назвал условие бесплатной газификации участка Фото: Татьяна Коркина

Более 1,6 тысячи объектов недвижимости – сетей газораспределения, которые состоят на государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, – насчитывается в Тюменской области на 31 октября 2022 года. Об этом сообщил замруководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников.

По его словам, одно из условий бесплатной газификации – подтверждение от владельцев права собственности на земельный участок и индивидуальный жилой дом. Однако если у собственника нет таких документов, то сначала нужно оформить право собственности и только после этого подавать заявку на догазификацию. Такие процедуры занимают до трех дней, сообщает «Мегатюмень».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации после 2022 года. В документе, опубликованном на сайте Кремля, также содержится информация о подключении к газовой инфраструктуре социальных и образовательных учреждений и поддержке льготников. Социально ориентированную систему газификации правительство России начало внедрять в 2021 году.