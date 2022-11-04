Тюменцев приглашают на электронную выставку о народных промыслах

Фото: www.tonb.ru. Хохломская роспись.

Тюменская областная научная библиотека имени Д. И. Менделеева запустила на своем сайте электронную выставку «Традиции живая нить». Теперь любой желающий сможет познакомиться с особенностями того или иного промысла народов России.

Всего представлено 26 фотографий. Каждую из них сопровождает справочный материал, повествующий об особенностях промысла, истории его возникновения и развития.

– В Тюменской области столетиями складывались особые условия для формирования народных промыслов и ремесел. Географическое расположение Тюмени на пересечении древних караванных путей и Великой сибирской водной магистрали делало ее центром торговли, связывающим рынки Запада и Востока, – рассказали в библиотеке.

Тюменцы смогут познакомиться с изделиями народов Севера из рыбьей кожи, тобольскими изделиями из кости, казахской кожаной посудой, татарским золотым шитьем и другими промыслами народов России.