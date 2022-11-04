Тюменцы могут познакомиться с фотопроектом «Единство поколений»

Фото: "Медиацентр | Тюмень", соцсети

Тюменский медиацентр молодежной политики создал ко Дню народного единства особенный фотопроект «Единство поколений». В нем представлены портретные фотографии людей разных национальностей в народных костюмах, которые отражают традиции и современность. Увидеть проект может любой желающий в группе медиацентра в социальных сетях.

– Одна из главных ценностей России – ее дружный народ: более 190 национальностей проживают на территории страны. Мы подготовили фотопроект «Единство поколений», где показали, что красота и общность не подвластны ни времени, ни возрасту, – сообщили в медиацентре молодежной политики.

Также там уточнили, что в съемках участвовали представители разных народностей региона: славяне, сибирские татары, ханты и манси. А костюмы создали сотрудники и студенты Института архитектуры и дизайна совместно со школой креативных индустрий «Золотая нить Сибири».