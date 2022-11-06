В школе креативных индустрий Тюменской области стартует новый этап обучения предпринимателей

Фото: https://vk.com/tarki_school

В школе креативных индустрий Тюменской области с 20 ноября 2022 года начнут обучать предпринимателей и самозанятых основам предпринимательства и созданию креативного продукта. По словам руководителя Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексея Краева, в проект можно зайти и с готовым бизнесом, и с креативной идеей для стартапа.

– Материалы курса не ограничены географией Тюмени и Тюменской области, знания, полученные за период обучения можно применить в любом регионе России, – цитирует Алексея ИА «Тюменская линия».

Участвовать могут предприниматели из сферы архитектуры и урбанистики, дизайна, цифровых систем, моды, кино, музыки и саунд-дизайна, издательской деятельности, организации событий и других.

В обучение войдут: онлайн-курс с лекциями и методическими упражнениями, домашние задания, встречи в формате офлайн и обратная связь от преподавателей – экспертов в области креативных индустрий и действующие предприниматели. Они поднимут такие темы, как презентация и тестирование продукта, привлечение инвесторов и ведение финансового учета.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», обучение в первом потоке тюменской школы креативных индустрий прошли 100 человек. По итогам обучения повысили доход и улучшили продукт 19 предпринимателей.