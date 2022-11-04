Губернатор Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем народного единства

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Днем народного единства, отметив, что сегодняшний праздник – символ солидарности и ответственности за судьбу Отечества.

– В современной ситуации мы еще лучше понимаем значение этого праздника, первопричины и последствия драматических событий прошлого. Нашим предкам не раз приходилось отстаивать родную землю, консолидировать усилия, чтобы защитить и сохранить ее. Этот исторический опыт и память передаются из поколения в поколение и остаются неизменны. Мы усвоили уроки истории. И сегодня, когда необходимо противостоять попыткам расколоть, ослабить и уничтожить Россию, народ объединился и встал на защиту Родины. В этой сплоченности, взаимной поддержке, стремлении укрепить страну наша сила. Именно она приводила к победам и возрождению Отчизны. Так будет и сейчас! – сказал глава региона.

Также Александр Моор подчеркнул, что единство людей, неравнодушие и сопричастность позволят преодолеть все трудности, дать твердый отпор всем угрозам, сохранить суверенитет и могущество России.

В конце поздравления губернатор пожелал жителям региона здоровья, счастья, мира, удачи и добра.