Тюменцам рассказали, как будут предоставлять меры соцподдержки после объединения ФСС и ПФР

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С 1 января 2023 года в России начнет действовать новая структура, предоставляющая меры соцподдержки. Она будет сформирована путем слияния фондов пенсионного и социального страхований.

– Сегодня за мерами поддержки по одной и той же жизненной ситуации приходится обращаться и в ПФР, и в ФСС. Например, в случае установления инвалидности человек обращается в ПФР за пенсией, а в ФСС – за техническими средствами реабилитации, – пояснила управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Тюменской области Динара Поштаренко.

По ее словам, в Социальном фонде России можно будет получить все те же услуги, которые предоставляют сегодня ПФР и ФСС, но быстрее и удобнее.

– Офисы, в которых ведется прием граждан, сохранят. Они станут едиными клиентскими службами, в которых граждане смогут получить и все те услуги, которые предоставляет сегодня ПФР, и все те услуги, которые сегодня предоставляет ФСС. Те, кто желает оформить выплаты во время личного визита, смогут выбрать ближайшую клиентскую службу, – подчеркнула Динара Поштаренко.

В настоящее время работники двух фондов прошли обучение. Сейчас продолжается обучение и стажировка специалистов по всем видам госуслуг ПФР и ФСС, сообщает «Мегатюмень».