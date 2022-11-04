Тюменские автоинспекторы следят за безопасностью детей на дорогах во время каникул

Фото предоставлено КП Фото: : из личного архива Александра ЕМЕЛЬЯНОВА.

В осенние каникулы сотрудники тюменской ГИБДД проводят мероприятия по дорожной безопасности детей. На улицах и перекрестках школьникам напоминают о необходимости соблюдать ПДД при переходе проезжей части, использовать световозвращающие элементы и беречь себя на дороге.

Кроме того, у детских садов, мест притяжения населения и парковок торговых центров проходят рейды по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях.

В этом году в Тюменской области произошло 343 ДТП с участием детей, в которых 3 ребенка погибли и 386 получили травмы. Треть всех пострадавших в ДТП детей – дошкольники, а две трети – пассажиры. Среди детей начальной и средней школы, ставших участниками ДТП, более половины составляют юные пешеходы и велосипедисты.

Кстати, в осенние каникулы тюменские школьники примут участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая проходит на образовательной платформе Учи.ру до 20 ноября.