В Тобольске стартует отборочный чемпионат для студентов по решению кейсов

Фото: "Tyumen Case School #решаем_кейсы", соцсети

Отборочный чемпионат регионального проекта по решению кейсов «Tyumen Case School – 2022» стартует в Тобольске 5 ноября. Участниками события могут стать студенты и магистранты вузов и ссузов Тюменской области в возрасте до 25 лет. Для этого нужно собрать свою команду из пяти человек и зарегистрироваться.

Отборочные туры уже прошли в Ялуторовске и Голышмановском городском округе. На очереди Тобольск (5 ноября), Ишим (12 ноября) и Заводоуковск (19 ноября), а областной финал состоится 3 декабря в Тюмени.

С помощью проекта организаторы рассчитывают решить проблему трудоустройства студентов и сформировать сильный молодежный кадровый резерв региона. А также помочь в формировании профессиональных навыков и надпрофессиональных компетенций, способствующих повышению конкурентоспособности молодого специалиста на рынке труда.

Команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам финала, получит специальный приз чемпионата – практику или стажировку в компаниях – партнерах мероприятия, сообщает «Тюменская линия».