Тюменцы будут меньше страдать из-за двойников-должников

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В России вступил в силу закон, который исключает ошибочную идентификацию должников. А это значит, что историй, когда двойника по случайности привлекают к ответственности из-за недобросовестного тёзки, станет меньше. В этом уверены в УФССП России по Тюменской области.

В региональном ведомстве пояснили, что данный закон призван решить проблему однозначной идентификации должника в рамках исполнительного производства.

– Законом внесены изменения в процессуальное законодательство и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», согласно которым в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе должен быть указан один из дополнительных идентификаторов должника – СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения. Федеральный закон наделяет судебные органы правом запрашивать идентификатор ответчика еще на стадии судебного рассмотрения. Таким образом, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены, – прокомментировали в УФССП России по Тюменской области.

При отсутствии таких сведений в исполнительном документе он будет возвращаться в выдавший его орган для надлежащего оформления, сообщает «Тюменская область сегодня».