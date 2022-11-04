В Тюмени спроектируют новый мост, транспортную развязку и два тоннеля Фото: Вера Зенина

Стали известны дорожные планы Тюмени на 2023 год. Для их реализации в бюджете заложено 2 млрд 100 млн 736 тысяч рублей, сообщает «Вслух.ру».

Так, планируется строительство дороги на Газовиков (в жилой застройке в районе Муравленко), а также в районе Казарово (на улицах Земляничной, Яблоневой, Петра Бабичева), в Березняках (на улицах Чимеевской, Стрежевой, Каскаринской) и в Велижанском жилом районе (на улице Зимней). Продолжится строительство улицы Тимофея Кармацкого (от Алебашевской до Мельникайте).

Также в планах строительство дороги на ул. Калинина (в границах улиц Губернской – Закалужской – Московский Тракт) и магистрали в «Ново-Патрушево».

Продолжение строительства транспортной развязки на улицах Мельникайте – Дружбы в 2023 году обойдется бюджету в 1 млрд 54 млн 786 рублей. В эту сумму входит и строительный контроль.

Кроме того, в бюджет заложена разработка проектной документации нескольких объектов. Это мост через реку Туру с путепроводом через улицы Щербакова и 2-ю Луговую – до улицы Коммунистической. Подземный пешеходный тоннель через улицы Первомайская – Осипенко с выходом на набережную Туры. Автомобильный тоннель в створе улиц Первомайской и Калинина с пересечением железнодорожных путей, транспортная развязка на Калинина и Закалужской.

Будет запроектировано строительство улиц Ставропольской (от Московского Тракта до Интернациональной) и Брестской (от Белинского до Аккумуляторной).