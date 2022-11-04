В «Ночь искусств» в Тюмени отметят день рождения мамонта Иваныча

Фото: Музей "Городская Дума", соцсети

В «Ночь искусств», которая пройдет сегодня, 4 ноября, в тюменском музее «Городская дума» отметят день рождения мамонта Иваныча. В этом году экспонату исполнится 137 лет, отсчет ведется с 1885 года, когда в окрестностях деревни Решетникова останки мамонта обнаружил знаменитый исследователь Иван Словцов.

– Мы присоединимся ко всероссийской акции «Ночь искусств» и отметим 137-й день рождения нашего мамонта. Иванычем он был назван в честь человека, который его когда-то нашел. Канона у этого праздника нет. Иногда устраиваем чаепитие, бывает, водят хороводы. Порой наши юные посетители дарят Иванычу сладкие подарки. В этом году они изготовят для него мороженое, раз он был обитателем холодных территорий, – рассказал сотрудник музея Павел Малиновский.

По словам музейщиков, тюменский мамонт – экспонат уникальный по нескольким причинам. Во-первых, это один из наиболее крупных скелетов мамонтов, экспонирующихся в музеях нашей страны, – 3 метра 41 сантиметр.

Во-вторых, Ивану Словцову удалось найти целиком сохранившийся скелет, что редкость и для современной науки, притом что у нынешних археологов куда более совершенное оборудование, чем у тюменского ученого в конеце XIX века.

Со временем специалисты заменили у мамонта Иваныча только ступни и несколько ребер по обеим сторонам, остальные фрагменты скелета дошли до нас в неизменном состоянии. А радиоуглеродная экспертиза показала, что тюменский мамонт дожил до возраста 45 лет и обитал на этих территориях около 30 – 35 тысяч лет назад, передает «Тюменская линия».