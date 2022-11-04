В Тюменском районе прошел праздник народной культуры

Фото: Дом Культуры «Юность» | Тюменский район, соцсети

В Тюменском районе подвели итоги конкурса «К истокам народной культуры», посвященного Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

В проекте участвовали 16 команд разных муниципальных образований района. За два месяца им предстояло изучить определенный народ нашей многонациональной Родины, узнать про их традиции и обряды, научиться готовить национальное блюдо, а также почувствовать уникальность и самобытность культуры.

На итоговом награждении, прошедшем в каскаринском Центре культуры и досуга «Юность», дети подготовили несколько творческих номеров в национальном стиле: русском, хантыйском, таджикском, немецком и даже лезгинском.

Заместитель главы Тюменского района Ольга Зимина поблагодарила участников за любознательность, творческий подход и настоящую командную работу. А жюри оценило артистичность и сценическое мастерство, оригинальность замысла и талантливое воплощение.

Победителями конкурса стали Евангелина Черноскутова (Винзилинское МО), Ангелина Абделлина (Ембаевское МО) и Екатерина Борисова (п. Боровский).