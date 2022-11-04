ФК «Тюмень» проведет последний матч 2022 года в Оренбурге

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ФК «Тюмень» успешно завершает первую часть сезона перед зимним перерывом. Осталась лишь заключительная игра, которая пройдет на выезде. Так, 12 ноября наши спортсмены сыграет с «Оренбургом-2» на их территории. Первая встреча в сезоне на стадионе «Геолог» закончилась со счетом 1:0.

«Оренбург-2» сейчас на 6-м месте в турнирной таблице. Лидерство в четвертой группе второго дивизиона стабильно удерживает «Тюмень».

По итогам 16 игр наша команда набрала 35 очков и с форой обгоняет соперников. Было 10 побед, 5 ничьих и единственный проигрыш – «Торпедо» из Миасса. Причем тюменские футболисты проиграли этому сопернику на домашнем поле со счетом 1:2. Зато «всухую» выиграли на выезде – 4:0.

Кстати, главного тренера «Тюмени» Игоря Меньщикова признавали лучшим наставником по итогам месяцев.

Сейчас у клуба стоит прежняя задача: закончить сезон на первом месте, чтобы получить путевку в лигу выше – в ФНЛ, сообщает «Вслух.ру».