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НовостиСпорт4 ноября 2022 6:13

ФК «Тюмень» проведет последний матч 2022 года в Оренбурге

Клуб лидирует в турнирной таблице
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

ФК «Тюмень» успешно завершает первую часть сезона перед зимним перерывом. Осталась лишь заключительная игра, которая пройдет на выезде. Так, 12 ноября наши спортсмены сыграет с «Оренбургом-2» на их территории. Первая встреча в сезоне на стадионе «Геолог» закончилась со счетом 1:0.

«Оренбург-2» сейчас на 6-м месте в турнирной таблице. Лидерство в четвертой группе второго дивизиона стабильно удерживает «Тюмень».

По итогам 16 игр наша команда набрала 35 очков и с форой обгоняет соперников. Было 10 побед, 5 ничьих и единственный проигрыш – «Торпедо» из Миасса. Причем тюменские футболисты проиграли этому сопернику на домашнем поле со счетом 1:2. Зато «всухую» выиграли на выезде – 4:0.

Кстати, главного тренера «Тюмени» Игоря Меньщикова признавали лучшим наставником по итогам месяцев.

Сейчас у клуба стоит прежняя задача: закончить сезон на первом месте, чтобы получить путевку в лигу выше – в ФНЛ, сообщает «Вслух.ру».