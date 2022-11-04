Тюменские медики назвали самые лучшие каши для похудения и красоты

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Каши – еда полезная. Это скажет каждый человек, заботящийся о своем здоровье. Но врачи подчеркивают: важно не просто «сидеть на кашах», а питаться сбалансированно, добавлять в жизнь физическую активность. Только так тело будет стройным, а настроение бодрым.

Представляем топ самых полезных каш, по мнению тюменских медиков.

Итак, сразу несколько специалистов ставят на первое место гречневую кашу, поскольку она содержит больше всего витаминов, среди которых РР, А, Е, минералы – калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и, конечно же, витамины группы В, помогающие бороться со стрессами и бессонницей. При этом в 100 граммах каши содержится всего 110 калорий.

– Гречку используют в разных лечебных диетах, она благотворно влияет на весь организм и не имеет противопоказаний к употреблению в пищу. Она полезна при сердечно-сосудистых болезнях, при диабете, при проблемах с поджелудочной железой, при анемии и многих других заболеваниях, – говорит врач гастроэнтеролог профессорской клиники Тюменского ГМУ Лариса Битюкова.

На второе месте – овсянка, которая содержит всего 88 калорий на 100 граммов каши. Она повышает активность мозга, иммунитет и нормализует обмен веществ, улучшает состояние кожи и волос, регулирует уровень сахара в крови и ускоряет пищеварение.

Третья в топе – перловка. Ее еще называют «каша красоты», а также «царская каша», как говорилось на Руси.

– Содержащийся в ней лизин участвует в выработке коллагена, а также оказывает противовирусное действие, – отмечает врач-диетолог ГАУЗ ТО « МКДЦ» Анна Верхоланцева.

Важно кашу еще правильно варить: на воде или на молоке, крепко сдобрив натуральным сливочным маслом, сообщает «Тюменская область сегодня».