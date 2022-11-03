Более сотни тюменцев написали Большой этнографический диктант

Фото: Вслух.ру

Более сотни человек сегодня, 3 ноября, написали Большой этнографический диктант в тюменском Центре татарской культуры. Юные и взрослые жители города проверили знания о живущих в России народах, несмотря на середину рабочего и учебного дня. Основная задача акции, которая проводится в канун Дня народного единства, – побуждение к изучению своих корней и традиций своих предков.

По словам представителя комитета по делам национальностей Тюменской области Эльмиры Алиевой, многонациональная культура – это то, что создает климат не только в регионе, но и во всей стране.

– Я смотрю в этот зал и вижу молодое и активное поколение. Я благодарна вам, ребята, что вы участвуете в таких интересных и важных акциях, – отметила она.

В 2022 года акция в Тюмени проводится в седьмой раз. Как сообщает «Вслух.ру», все желающие пройти Большой этнографический диктант могут зайти на сайт акции и до 8 ноября ответить на вопросы онлайн. Ответы опубликуют после 11 ноября 2022 года. Количество баллов можно узнать по идентификационному номеру, который присваивается каждому участнику.