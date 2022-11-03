Житель Тюменского района отблагодарил себя за работу, угнав среди ночи дорогущий трактор Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Уголовное дело по факту кражи возбуждено против 51-летнего, ранее не судимого жителя села Малькова Тюменского района. Ночью с неогороженной территории предприятия, занимающегося продажей пиломатериалов, он угнал трактор стоимостью более 800 тысяч рублей.

Технику позже обнаружили в одном из садоводческих кооперативов. По словам владельца участка, где стоял трактор, он купил его за полмиллиона рублей, но денег пока не отдал – ждет на него документов. Посредником в продаже выступил брат подозреваемого. Тот попросил его нанять эвакуатор и перевезти технику, которую он, якобы, выкупил. Мужчина выполнил просьбу, после чего он должен был получить деньги и передать их родственнику.

Подозреваемый в угоне трактора Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Сам же угонщик скрывался на съемной квартире в Тобольске. Злоумышленник признался, что, действительно, это его рук дело. Он работал в компании с июня по август разнорабочим – пилил и колол дрова. За работу он получил 10 тысяч рублей. Считая, что этого мало, он «вознаградил себя за труд», угнав трактор. На вопрос следователя, как он решил получить документы на транспорт, подозреваемый лишь развел руками.

Сейчас трактор стоит на месте, а вот угонщику грозит до 10 лет колонии. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тюменец угнал трактор, чтобы подвезти друга до дома.